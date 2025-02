Thesocialpost.it - Salerno, donna in bicicletta investita e uccisa da un’auto

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia questa mattina sulla Strada Provinciale 175, nel territorio di Pontecagnano, dove unadi 48 anni, Eleonora Ninova, di origini bulgare, è statamentre attraversava la strada con la sua. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del Vopi, per lei non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Lascia il marito e tre figli.La dinamicaEntrambi i mezzi procedevano in direzione Battipaglia quando laavrebbe tentato una svolta a sinistra in via Lago Lucrino. A quel punto, la Toyota l’ha colpita, sbalzandola per diversi metri. Restano da chiarire le cause dell’impatto: velocità elevata, mancata segnalazione della svolta o altri fattori potrebbero aver contribuito all’incidente.Le indaginiL’auto è stata sequestrata e il magistrato di turno è stato informato.