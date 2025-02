Ilnapolista.it - Salah irreale: senza di lui il Liverpool sarebbe 14esimo come l’Everton (Telegraph)

“Solo due giocatori di questa generazione meriterebbero la possibilità di essere scolpiti sul Monte Rushmore“, scrive ile si riferisce a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. “Hanno mantenuto livelli così alti per così tanto tempo da appartenere a una categoria a sé stante“. Ma quello delnon è un pezzo di elogio a Messi e Ronaldo, bensì a Momo, protagonista assoluto della vittoria del suosul City per 2-0.In praticaha consegnato nelle mani di Slot la Premier League e quindi, “potrebbe finalmente essere giunto il momento di considerare un terzo contendente (sul monte Rushmore), poiché l’irresistibile Mohamedsta mettendo insieme una stagione epocale”. “ha segnato e fatto assist in 49 diverse partite di campionato nelle prime cinque divisioni europee.