Movieplayer.it - SAG Awards, Jamie Lee Curtis scherza sulla vittoria di Colin Farrell: "Ha vinto chi mi ha trasmesso il COVID"

Leggi su Movieplayer.it

La star di The Last Showgirl ha annunciato il collega sfoggiando la sua consueta ironia.Leeha partecipato alla cerimonia dei SAG2025 e ha annunciato il premio al miglior attore protagonista in una miniserie o film televisivo. Il vincitore èe l'attrice ha deciso di annunciarlo con la solita verve e ironia la contraddistingue, facendo riferimento ad un contagio che sarebbe avvenuto durante i Golden Globe 2023. IltraLee"E il premio va all'uomo che mi hailai Golden Globe:" ha esclamato. Naturalmente, la star irlandese ha risposto alla frase della collega appena salito sul palco .