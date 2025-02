SAG Awards Chalamet punta sempre più in alto | Sono alla ricerca della grandezza voglio essere uno dei grandi

Leggi su Open.online

«Wow», un baciomadre, e via sul palco a ritirare il premio come migliore attore protagonista per il suo Bob Dylan nel film biografico A Complete Unknown. La serata è quella dei SAG, ovvero il premio assegnato dallo Screen Actors Guild, il più importante sindacato attori del mondo e lui è naturalmente Timothée. Tutti si aspettavano l’ennesimo riconoscimento ad Adrien Brody, che secondo voci di corridoio veleggia serenamente verso il secondo Oscarsua carriera grazie al magnifico lavoro fatto per The Brutalist. Invece ieri ad accaparrarsi il premio è stato l’attore 27enne neyworkese, che in realtà smentisce quasi subito quell’aria sorpresa per pronunciare un discorso sul palco che sarà interessante analizzare non tanto tra circa una settimana, il 3 marzo, quando in Italia sarà notte e ci collegheremo con gli Stati Uniti per la premiazione degli Oscar, quanto tra molti anni.