SAG Awards 2025 | tutti i vincitori

Il 23 febbraio sono stati resi notidei SAG, i riconoscimenti che premiano il meglio dell’anno delle interpretazioni maschili e femminili di cinema e serie tv. Fin dalla sua prima edizione nel 1995, quello del Screen Actors Guild Award è uno dei riconoscimenti più ambiti per il panorama cinematografico mondiale, impattando notevolmente anche sul piccolo schermoA trionfare come Miglior Attore Protagonista nell’edizione dei SAG 2024 fu infatti Cillian Murphy in Oppenheimer e Robert Downey Jr. come Miglior Attore non Protagonista per lo stesso film.In entrambi i casi, infatti, i 2 attori andranno ad alzare anche la statuetta pochi giorni dopo, con la stessa sorte che condivise anche Da’Vine Joy Randolph di The Holdovers. Ovviamente le sorprese sono sempre dietro l’angolo, con Lily Gladstone di Killers of the Flower Moon che ottenne il SAG ma non l’Oscar, il quale venne invece riconosciuto ad Emma Stone per Povere Creature!.