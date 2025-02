Lettera43.it - SAG Awards 2025, trionfa Conclave: tutti i vincitori

Leggi su Lettera43.it

Assegnati a Los Angeles i SAG, premi cinematografici e televisivi del sindacato degli attori Screen Actors Guild che precedono di una settimana i più ambiti Oscar., thriller di Edward Berger sull’elezione di un nuovo pontefice tratto dall’omonimo romanzo di Robert Harris, si è aggiudicato il riconoscimento principale per il miglior cast corale, in cui figurano il protagonista Ralph Fiennes e gli italiani Sergio Castellitto e Isabella Rossellini, presenti sul palco. Per quanto riguarda le serie, dominano Shogun fra i drama e Only Murders in the Building fra le comedy. Flop invece per The Bear, rimasto a mani vuote. A Jane Fonda il premio alla carriera. Tanti gli omaggi alla città di Los Angeles dopo la devastazione degli incendi. «La città e la gente sono state messe a dura prova», ha detto la conduttrice Kristen Bell prima di rivolgersi ai soccorritori.