SAG Awards 2025, Martin Short assente alla cerimonia: ecco il motivo

La star di Only Murders in the Building non era presente a ritirare il premio come miglior attore in una serie commedia. Uno dei grandi assenti della serata di ieri degli Screen Actors Guildè senza dubbio, candidato quale miglior attore in una serie commedia per la sua performance in Only Murders in the Building. La star della serie Hulu disponibile su Disney+ non ha partecipatoe non ha potuto ritirare il premio assegnatogli dai sindacati del mondo dello spettacolo americano. Ildell'assenza diLa co-star di Only Murders in the Building insieme a Stevee Selena Gomez eraperché malato di COVID-19 e il premio è stato accettato da Joey King .