SAG Awards 2025: la vittoria di Conclave e i riconoscimenti a Chalamet e Moore

La trentunesima edizione dei SAGsi è svolta in un clima di solenne raccoglimento, con i presenti che hanno rivolto commoventi omaggi ai soccorritori impegnati nei recenti incendi di Los Angeles. L’evento, trasmesso in diretta su Netflix per il secondo anno consecutivo, ha riservato numerose sorprese sia nel cinema sia nella televisione. Omaggi e . L'articolo SAG: ladie iè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.