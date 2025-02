SAG Awards 2025 | i vincitori scombinano ancora una volta le previsioni per gli Oscar!

Leggi su Cinefilos.it

SAG: iuna, leper gli!Conclave ha portato a casa il premio al miglior cast ensemble alla 31a edizione dei SAG, che sono stati assegnati stasera allo Shrine Auditorium di Los Angeles. Il thriller della Focus Features, che ha vinto il premio come miglior film ai recenti BAFTA, è in lizza per otto premiil prossimo fine settimana.La categoria è la più importante per i SAG, il corrispettivo di Miglior Film, il più delle volte, ha prodotto alcuni interessanti sconvolgimenti che hanno portato alla vittoria agli Academydi film come Parasite, CODA e altri. Tutti i candidati Ensemble dei SAG sono anche in lizza per il premiopiù importante.Demi Moore l’ha spuntata nella categoria dedicata all’attrice protagonista, segnando un traguardo importante nella sua carriera, grazie alla sua performance in The Substance.