Lapresse.it - Sag Awards 2025, i vincitori: gli attori di Hollywood premiano ‘Conclave’ e Chalamet

Leggi su Lapresse.it

Trionfo diai Sag, il premio con cui glimembri del sindacato statunitense Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) riconoscono ogni anno le performance eccezionali nel cinema e nella televisione. La pellicola girata a Cinecittà, che racconta i giochi di potere nell’elezione del Papa, ha vinto il premio come miglior cast. Tra i protagonisti Ralph Fiennes, John Lithgow, Isabella Rossellini e Sergio Castellitto: numerose star si sono congratulate con loro, tra cui Ariana Grande, che ha espresso il suo sostegno anonostante fosse in gara con il cast di ‘Wicked’.Jane Fonda premiata con il Sag Life Achievement awardJane Fonda, 87 anni, è stata insignita del premio alla carriera, il Life Achievement Award. E, nel suo discorso, ha regalato alla serata il momento più intensamente politico.