Universalmovies.it - SAG Awards 2025 | Conclave vince il premio al Miglior Cast

Leggi su Universalmovies.it

Questa notte la SAG-AFTRA ha annunciato i vincitori dell’edizionedei SAG, gli ambiti premi del sindacato degli attori.La cerimonia, trasmessa in diretta su Netflix e presentata dall’attrice Kristen Bell, ha visto trionfare, tra i film lanciatissimi per la corsa agli Oscar. Il film di Edward Berger ha di fatto portato a casa ilalbattendo altri frontrunner quali Wicked ed Anora, allo stesso modo, però, il suo interprete principale “Ralph Fiennes” si è visto “scippare” da Timothée Chalamet per la sua interpretazione in A Complete Unknown.SAGNominationAltri premi ai SAGsono andati a Demi Moore, sempre più lanciata verso l’Oscar, per Substance, ed a Kieran Culkin e Zoe Saldaña, rispettivamente per A Real Pain ed Emilia Perez.