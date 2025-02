Napolipiu.com - Sacchi: “L’Atalanta può vincere lo Scudetto. Flessione del Napoli evidente”

: “puòlodel”">Il duellotra Inter einfiamma il campionato e il big match di sabato al “Maradona” si preannuncia cruciale. Tuttavia, secondo Arrigo, il testa a testa potrebbe presto trasformarsi in una corsa a tre. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’ex tecnico del Milan invita a non sottovalutaredi Gasperini, che dopo il 5-0 rifilato all’Empoli ha lanciato un messaggio chiaro alle contendenti.“c’è e può lottare fino alla fine”non ha dubbi: “è pienamente in corsa. Il 5-0 contro l’Empoli non è un caso, ma una dichiarazione d’intenti. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e dalla Champions League, ora i bergamaschi possono concentrare tutte le energie sul campionato.