Sabatini non ha dubbi | Napoli Inter decisiva? Se vince l’Inter sì

di Redazionedelinea lo scenario, in ottica scudetto, che potrebbe prefigurarsi qualora l’sse contro ilNel corso della trasmissione Pressing Sandro, noto giornalista sportivo, ha commentato la sconfitta dele il primato in classifica dell’. Il discorso non è potuto non andare alla lotta scudetto e il giornalista non ha avutonel delineare questo scenario nel caso si verificassero due cose.PAROLE – «per lo scudetto? Sel’sì, seilno. Ragazzi sel’per me va di slancio, come l’anno scorso. Anche andando avanti in Champions, perché ilnon approfitta. Grande costruzione ipotetica ma che non si sta verificando: il doppio impegno non porta quello che avevamo immaginato. Io sono un ammiratore dell’Atalanta da agosto.