Lanon vuole unillungo l'attuale linea del fronte inper discutere in seguito le condizioni di pace. Lo ha detto il ministro degli Esteri Sergheicitato dall'agenzia Ria Novosti. Mosca cesserà le ostilità quando saranno raggiunti accordi accettabili per entrambe le parti, ha aggiunto. "L'incontro della settimana scorsa a Riad ha dato speranza per un dialogo normale con gli Stati Uniti, e i contatti continueranno" ha detto, in una conferenza stampa ad Ankara dopo un colloquio con il suo omologo turco, Hakan Fidan. Lo riferisce l'agenzia Tass. "L'non dovrebbe fare parte della Nato, questo è indiscutibile". Il presidente americano Donald "Trump ha detto chiaramente che l'ingresso dell'nella Nato sarebbe un errore", ha aggiunto