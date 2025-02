Ilrestodelcarlino.it - Ruggeri: "È un momento che tutto ci va storto"

La Fermana viene sconfitta al 95’ in rimonta a Chieti, sprofondando sul fondo della classifica. Situazione sempre più complicata per la formazione marchigiana, come testimoniano le parole del Direttore generale Federicoal termine della partita: "Il rammarico, oltre alla sconfitta nel finale, è il non aver sfruttato meglio un ottimo primo tempo. Anche nel finale, a 2’ dalla fine, potevamo andare in vantaggio con Mavrommatis. Purtroppo se non sfrutti le occasioni poi non vinci e rischi di essere punito come è accaduto in pieno recupero". Queste le prime parole del dg della Fermana, che poi aggiunge: "È undoveci va, di sicuro ci mettiamo anche del nostro, ma c’è bisogno che qualcuno ci metta la faccia. Non possiamo rimproverare nulla alla squadra, ma la verità è che siamo ultimi in classifica e dobbiamo dare una svolta a questo finale di stagione.