Rugby 7, Argentina vittoriosa nella tappa dell'Hbsc Svns 2025

Si è disputata a Vancouver, in Canada, la terza, il tour mondiale dia sette con una quattro giorni di partite che ha confermato come i valori mondiali del7 si siano capovolti quest’anno. Ma andiamo con ordine.pool A domina l’, che fa tre su tre e conquista senza problemi l’accesso ai quarti di finale. Alle sue spalle una Gran Bretagna in crescita, che ha preceduto una deludente Francia – comunque qualificata – e il Kenya.pool B, invece, c’è molto più equilibrio, con il Sudafrica che chiude primo con due vittorie e un ko, precedendo la Nuova Zelanda e l’Australia, entrambe con due successi ed entrambe ai playoff. Ultima l’Irlanda a quota zero successi.pool C, infine, tre successi su tre per le Fiji, che precedono la Spagna, ancora una volta ai playoff, mentre vengono eliminate Uruguay e USA.