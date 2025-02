Liberoquotidiano.it - "Rubato un miliardo e mezzo di criptovalute": panico nella finanza mondiale, chi c'è dietro il colpo

Bybit, una importante piattaforma di scambio per le, è stata violata da un attacco di hacker nordcoreani che hanno sottratto alla piattaforma undi dollari. Il più grande furto di cybermoneta mai portato a termine. L'attacco, secondo quanto riferisce Cnbc, è stato attribuito ai Lazarus, gruppo noto anche con il nome di “Guardiani della Pace”, che secondo le agenzie di intelligence occidentali è collegato al governo di Pyongyang. A Lazarus si devono numerosi furti da miliardi di dollari sempre nel mercato delle. L'attacco a Bybit con base a Dubai, ha forato il sistema di archiviazione offline progettato per la sicurezza. I fondi, sottratti principalmente in ether- la valuta della blockchain Ethereum- sono stati rapidamente trasferiti su più portafogli digitali e liquidati su varie piattaforme.