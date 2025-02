Quotidiano.net - Rossini inaugura il sistema di stoccaggio robotizzato

CONIUGARE ASSIEME storia e futuro, grazie all’innovazione e alla tecnologia, è il portato di molte imprese che hanno reso grande il made in Italy nel mondo. È il caso anche del Gruppo, che da Seriate, in provincia di Bergamo, ha conquistato il mondo. Il Gruppo, che recentemente ha fatto alcune acquisizioni importanti e hato da pochissimo un nuovo magazzino automatizzato, è leader nel settore dell’abbigliamento da lavoro e nei dispositivi di sicurezza. Il nuovo magazzino ha imposto alla proprietà un investimento importante, di circa 5 milioni di euro, funzionale al processo di crescita del Gruppo, che prevede di arrivare a 100 milioni di fatturato entro il 2026 (dai 53 milioni del 2023). Una traiettoria, questa, che consente di mettere in previsione nuove assunzioni nel reparto logistica del Gruppo, grazie all’inserimento di una turni che attualmente impiega 26 persone, di cui il 55% donne.