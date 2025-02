Milanotoday.it - Rossella Vitali: "Abbandonare la scuola è abbandonare la vita"

Leggi su Milanotoday.it

Spesso si pensa che per “” si intendano uscite con gli amici, aperitivi, vacanze all’estero e serate in discoteca. Non è così. Per vivere occorre essere liberi, e per essere liberi occorre studiare, e non poco. La, con le prove che essa ci sottopone, è selezione, e dobbiamo farci trovare.