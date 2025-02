Lettera43.it - Rosario per il Papa, il cardinale Parolin: «Un difficile momento di prova»

Dopo l’ultimo bollettino che parla di unin «lieve miglioramento», centinaia di fedeli si sono radunati in Piazza San Pietro nella serata del 24 febbraio per undi preghiera dedicato al pontefice, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli. La celebrazione, guidata dal segretario di Stato vaticano Pietro, ha visto la presenza di numerosi cardinali sul sagrato della basilica, dove era esposta l’Icona della Madonna con Gesù Bambino, Mater Ecclesiae.LEGGI ANCHE:nome forte per il dopo Francesco, il futuro di Crosetto jr e altre pilloleLa preghiera di: «La Vergine Maria lo aiuti a recuperare presto la salute»Aprendo la recita del, ilha ricordato come «negli Atti degli Apostoli si racconta che la Chiesa pregava intensamente mentre Pietro era custodito in prigione» e ha sottolineato che «da duemila anni il popolo cristiano prega per il, che si trova in pericolo o è infermo».