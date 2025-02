Dayitalianews.com - Rosari, santini e gadget con immagini sacre destinate al Giubileo, tutti contraffatti: maxi sequestro della Guardia di Finanza. Più di 90mila oggetti a tema religioso requisiti a Roma

Leggi su Dayitalianews.com

Un ingentedi articoliè stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di, che hanno intercettato un carico di oltre 130.000 prodotti illegali, tra cui 90.000, destinati al mercato turistico in vista del2025.Bloccato un furgone con migliaia di articoliL’operazione, condotta dal Gruppo di Frascati, rientra in un piano di controlli mirati a contrastare la distribuzione di merce contraffatta o non conforme alle normative vigenti. Durante le verifiche, i militari hanno fermato un furgone carico di oltre 2.600 articoli, tra cui prodotti riportanti il logo “VESPA”Piaggio e una vasta quantità di souvenir religiosi con.Scoperto un deposito con oltre 130.000 pezzi illegaliL’ispezione ha poi portato a una scoperta ancora più significativa.