Lanazione.it - Romagnano stoppa la corsa della Fivizzanese

1 dallas: Carvajal, Forieri, Salku A. (69’ Carnaccioli), Bocchia, Valentini, Tognocchi (65’ Bianchi) Orsoni (58’ Gerali, 96’ Zarrelli), Berti, Salku B., Mencatelli, Mosti. A disp. Pecorelli, Sartorio, Carnaccioli, Cardellini, Gerali, Adreani, Bianchi, Zarrelli, Zunino. All. Duchi (in panchina Montani) DALLAS: Maccabruni, Filipelli, Perinelli, Sarno, Boccardi, Nardini (87’ Cagetti) Lopez, Fruzzetti (65’ Bello Cova) Martinucci, Crovi, Biagini. All. De Lucia. Arbitro: Palumbo di Lucca. Marcatori: 14’ Fruzzetti (D), 45’+5’ rig. Lopez (D), 88’ Salku B. (F). FIVIZZANO – Seconda sconfitta stagionale, la prima interna, per unache ha dovuto fare i conti contro un ottimo Dallasche ha messo in campo cuore e si è aggiudicato la vittoria.