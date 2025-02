Tvplay.it - Roma, un poker per la vittoria: Monza ko

Labatte ilnel posticipo della 26esima giornata e si rilancia nella corsa verso un piazzamento in zona Europa. Un altro passo concreto verso le zone nobili della classifica. La, nel posticipo della 26esima giornata di campionato, batte ile rilancia la propria candidatura per un piazzamento in zona Europa. Una prestazione maiuscola quella offerta dalla squadra guidata da Claudio Ranieri, salita a -7 dalla Lazio quinta e a -6 dalla Fiorentina sesta. Decisivi, in tal senso, Alexis Saelemaekers, Eldor Shomurodov, Angelino e Bryan Cristante abili a concretizzare la gran mole di gioco creata dai compagni. Gli ospiti, dal canto loro, rimangono all’ultimo posto a quota 14 punti: la salvezza, a questo punto, assume sempre di più le sembianze di una chimera., unper lako – TvPlay.