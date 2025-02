Lapresse.it - Roma: schianto durante inseguimento a Valle Martella, due agenti feriti

, 24 feb. (LaPresse) – Sono fuggiti all’alt della polizia a Ponte di Nona a, tra via Casilina e la Prenestina ed hanno ingaggiato un lungocon le volanti fino adove, in via Achille Grandi, sono andati a sbattere contro un palo. Una delle volanti che li inseguiva, secondo quanto apprende LaPresse, si è scontrata con il mezzo in fuga. L’esplosione degli airbag ha ferito lievemente i due poliziotti a bordo della volante. Nelloanche i due malviventi, a bordo di una Citroen C3, sono rimasti. I due, con precedenti penali, sono stati arrestati per il reato di resistenza.