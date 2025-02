Sololaroma.it - Roma Primavera, Ghisolfi di parola: dopo Mannini c’è Romano per il rinnovo

Leggi su Sololaroma.it

Manca solo la partita dellaall’appello della 26ª giornata di Serie A, un turno potenzialmente favorevole ai giallorossi. Battere il Monza per continuare a sognare l’Europa, con i ko di Milan, Bologna e Fiorentina che offrono un’occasione troppo grande per non essere sfruttata. Prosegue anche il lavoro dietro le quinte, soprattutto sul temache riguarda tanti componenti della rosa.l’ufficialità di Pisilli anche Paredes è vicino all’intesa, ed ora si penserà a Svilar, sempre con uno sguardo poi alla.Poche settimane faaveva sottolineato l’attenzione del club ai contratti non solo della prima squadra ma anche dei suoi giovani, e in effetti in questa direzione si sta andando. Ad un passo è l’accordo con, uno dei difensori più interessanti del panorama italiano, che sembra essersi deciso a rimanere nella capitale nonostante l’interessamento dell’Udinese.