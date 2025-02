Sololaroma.it - Roma-Monza Streaming Gratis: dove vedere il Monday Night di Serie A

La 26ª giornata diA ha riservato diverse sorprese, come il ko del Napoli a Como e la sconfitta della Fiorentina a Verona, ma c’è ancora tempo per un’ultima partita. Il turno di campionato si chiuderà con iltraallo Stadio Olimpico, calcio d’inizio ore 20:45. A dirigere la gara sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli.L’andamento diLaha l’occasione di portarsi a -1 da Bologna e Milan e avvicinarsi sensibilmente alla zona Europa. I giallorossi sono reduci dalla vittoria per 3-2 contro il Porto nel ritorno dei playoff di Europa League e vanno alla ricerca del decimo risultato utile consecutive in campionato,hanno vinto le ultime due partite contro Venezia e Parma. Il, invece, occupa l’ultima posizione in classifica con 14 punti e la scorsa settimana ha fallito la possibilità di accorciare le distanze con le altre contendenti per la salvezza, pareggiando 0-0 in casa contro il Lecce.