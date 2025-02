Sololaroma.it - Roma-Monza, probabili formazioni: sorpresa Cristante

La giornata di oggi 24 febbraio sarà cruciale per la. Reduci dalla vittoria per 3-2 con il Porto, che è valsa la qualificazione al prossimo turno di Europa League, i giallorossi desiderano continuare su questa strada che appare giusta. Il focus si sposta ora sul campionato, lì dove c’è da mettere nel mirino un 7° posto che non sembra più una chimera. I capitolini stanno limando i dettagli in vista della gara con il, in programma stasera alle 20:45 allo stadio Olimpico per l’ultimo posticipo della 26° giornata di Serie A. Un match da non sottovalutare, per compiere l’ennesimo step dal punto di vista mentale.Claudio Ranieri è ben consapevole che la crescita della squadra passi anche da gare come queste, nelle quali non si può e non si deve prendere sottogamba l’avversario. I brianzoli arriveranno nella Capitale senza alcun timore, consci di essere arrivati ad una delle ultime spiagge data una classifica che definire deficitaria è utilizzare un eufemismo.