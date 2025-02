Inter-news.it - Roma-Monza, poker con vista Europa per Ranieri! Palacios nel finale

Lavince contro ilcon il risultato di 4-0. La squadra di Claudiosi conferma in grandissima forma e supera l’ultima in classifica. Tomasdell’Inter non dal primo minuto. SUCCESSO – Lavince in maniera quasi tranquilla contro ilcon il risultato di 4-0. Non c’è storia allo Stadio Olimpico, la squadra giallorossa viaggia e lo fa dominando gli avversari dal primo all’ultimo minuto. 23 tiri a 5, appena 2 in porta per ilmai pericoloso dalle parti di Svilar. Saelemaekers, Shomurodov, Angelino e Cristante hanno firmato il match portando la stessaal nono posto a quota 40 punti. Appena due in meno della Fiorentina sesta in classifica. Ilrimane all’ultimo posto con 14 punti appena, abbandonando quasi le possibilità di salvezza. Tomas, giocatore in prestito dall’Inter, ha fatto il suo ingresso al minuto 76 per Andrea Carboni giocando quasi 18 giri di lancette circa.