Calciomercato.it - Roma-Monza, il derby di Nesta: l’esordio tardivo all’Olimpico e la reazione dei romanisti

Leggi su Calciomercato.it

L’accoglienza nello stadio giallorosso della leggenda laziale da parte deinisti e di Claudio Ranieri: per lui è un debuttoè una sorta di ultima spiaggia per gli ospiti che sono sempre più ultimi in classifica e, imbottiti di assenze, si presentano al cospetto della squadra – lo dicono i numeri – più in forma del campionato e tra le più in forma d’Europa. Freschi, tra l’altro, di terzo allenatore stagionale che poi è il secondo visto che in panchina ha fatto ritorno Alessandro.Claudio Ranieri e Alessandro(LaPresse) – calciomercato.itPer l’allenatoreno è la seconda gara della sua gestione bis dopo il pareggio contro il Lecce. Stasera una sfida proibitiva, oltre che tremendamententica. Il motivo è superfluo ricordarlo, lui che è storico capitano e bandiera della Lazio, della squadra che ha vinto praticamente tutto a cavallo tra tra i due secoli.