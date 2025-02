Sololaroma.it - Roma-Monza, formazioni ufficiali: Soulé e Baldanzi dal 1?

Leggi su Sololaroma.it

Sta per arrivare alla conclusione la ventiseiesima giornata di Serie A, che attende di sapere solamente il risultato del Monday Night. A scendere in campo sarà proprio la, che affronterà ilallo Stadio Olimpico con fischio d’inizio alle ore 20.45. Partita molto importante per i giallorossi, che se la vedranno con l’ultima della classe e dovranno portare a casa tre punti molto importanti per la rincorsa alla zona europea, approfittando dei passi falsi di Bologna, Milan, Fiorentina ed anche il pareggio della Lazio., le(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Cristante, Pisilli, Angelino;; Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri(3-4-2-1): Turati; Lekovic, Broon, Carboni; Pedro Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Dany Mota, Ciurria; Ganvoula.