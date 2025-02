Juventusnews24.com - Roma Monza 4-0: Ranieri non si ferma e conquista il decimo risultato utile consecutivo

di Redazione JuventusNews244-0:non si, altra vittoria per i giallorossi che si rilanciano in classificaNel 2025 laè la squadra con il miglior rendimento: ben 10 risultati consecutivi per i giallorossi diche battono 4-0 il. I rivali della Juve si sono rilanciati in classifica grazie alle reti di Saelemaekers, Shomurodov, Angelino e Cristante.Una grande risposta anche visto i risultati delle dirette concorrenti perre un posto in Europa. Da essere quasi in zona retrocessione i giallorossi sono a 1 punto dal Milan.