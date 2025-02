Sololaroma.it - Roma-Monza 1-0 LIVE: eurogol di Saelemaekers

Leggi su Sololaroma.it

Quasi tutto pronto per il Monday Night della ventiseiesima giornata di Serie A, con lache se la vedrà con il. Partita molto delicata per la formazione di Claudio Ranieri, che vuole continuare la sua striscia positiva in campionato per approfittare dei risultati positivi di questo turno. I giallorossi arrivano in fiducia dopo il passaggio del turno in Europa League, che ha dato nuovo entusiasmo all’ambiente. Segui con noi la diretta scritta della gara.7 minuti fa24 Febbraio 2025 20:56 20:56Saelemaekessss11?- La sbloccache realizza un gol di grande fattura. Rientra con il sinistro e tira a gira sul secondo palo.10 minuti fa24 Febbraio 2025 20:52 20:52Shomurodov vicino al gol7?-ispiratissima in questo avvio, con Shomurodov che porta palla superando due uomini, ma conclude fuori di poco.