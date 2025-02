Quotidiano.net - Roma, maxi colpo al centro commerciale Commercity: auto e furgoni bruciati durante la fuga

, 24 febbraio 2025 -, carreggiate cosparse di chiodi e spuntoni per agevolare ladel commando. È la scena da far west accaduta questa notte a, dove una banda di ladri ha assaltato il', in zona Ponte Galeria. I ladri sono entrati da Egdar, il grande magazzino all'ingrosso di elettronica, e hanno fatto razzia di materiale tecnologico e informatico, ma l’entità del bottino è ancora da quantificare. Dopo aver rubato nella notte all'interno alall'ingrosso di elettronico di '' in zona Ponte Galeria a, hanno bruciato un'e cosparso chiodi in strada per guadagnarsi lae ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine. Sono corso indagini della polizia per risalire alla banda che ha messo a segno ilrubando cellulari, pc e tv, 24 febbraio 2025.