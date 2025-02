Calciomercato.it - Roma, Marin firma con il Psg: le cifre e la verità sul rilancio giallorosso

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime notizie legate al calciatore che ha detto sì al club francese: ecco i dettagli dell’accordocon il Psg: lee lasul(LaPresse) – Calciomercato.itRenatoha detto sì al Psg. Le notizie di gennaio sono state quindi confermate, e adesso si attende solo l’ufficialità del trasferimento a zero del giovane portiere alla corte di Luis Enrique. In questi giorni, si sono susseguite tante voci sui motivi che hanno spinto il giovane calciatore a lasciare la Capitale, dove si è affermato attirando l’interesse di Juve, Inter, Liverpool e di altre società straniere. Secondo una prima ricostruzione, l’estremo difensore nato in Brasile ha detto sì ad un contratto da circa 3-400.000 euro a stagione, cifra a cui si aggiunge un premio alla