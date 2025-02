Sololaroma.it - Roma, l’elogio di Burdisso: “Sapevo la squadra sarebbe rinata con Ranieri”

Leggi su Sololaroma.it

Reduce dalla vittoria per 3-2 sul Porto, ladeve già guardare avanti. L’obiettivo qualificazione agli ottavi di finale di Europa League è stato raggiunto con successo dai giallorossi, focalizzati su un finale di stagione delicato. Tutte le forze si spostano ora sul campionato, perché il 7° posto non è più una chimera e può essere raggiunto. I capitolini stanno limando gli ultimi dettagli in vista della gara con il Monza, in programma oggi 24 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico per il 26° turno di Serie A. Una partita da non sottovalutare, per non incappare negli errori commessi in passato.I brianzoli arriveranno sotto l’ombra del Colosseo con la testa libera, consci di una classifica deficitaria e di una situazione che sembra irrimediabile. Claudiodovrà tenere tutti i calciatori sugli attenti, come ha sempre fatto sin dal suo ritorno nella Lupa.