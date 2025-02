Sololaroma.it - Roma, Hummels dal 1? con il Monza: il rinnovo resta un rebus

La vittoria per 3-2 con il Porto è diventata un lontano ricordo per la. I giallorossi hanno strappato il pass per gli ottavi di finale di Europa League grazie ad una doppia pzione di alto livello, contro un cliente ostico. Tutte le forze si concentrano ora sul campionato, lì dove c’è da avvicinarsi sempre di più a quel 7° posto che varrebbe la Conference League. La prossima tappa in Serie A sarà il, più nello specifico oggi 24 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico per il 26° turno. Una partita da non sottovalutare, seppur l’avversario sia in difficoltà estrema guardando la classifica.Claudio Ranieri tenterà di tenere sull’attenti tutti gli elementi della rosa, pur effettuando alcuni cambi nel suo undici titolare. Il coach di Testaccio sarebbe pronto a rilanciare un elemento cruciale del suo reparto difensivo, assente nelle ultime uscite.