Roma Dybala a caccia del gol numero 200 | la richiesta a Ranieri per il Monza

È in un momento di forma talmente straordinario chenon avverte né la stanchezza né il peso delle tante partite giocate. Questa stagione, dal punto di vista atletico, è una delle migliori della sua carriera, e la Joya ha solo un pensiero fisso: scendere in campo e dare il massimo per la. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante argentino ha chiesto adi partire titolare anche stasera contro il. La sua condizione fisica e mentale è incredibile: vuole giocare ogni minuto, senza preoccuparsi dei carichi di lavoro, perché sa che laha bisogno di lui per continuare la corsa verso l’Europa, un traguardo che fino a poche settimane fa sembrava lontanissimo.Obiettivo 200 gol in carrieraC’è poi un traguardo personale che lo motiva ancora di più: raggiungere quota 200 gol in carriera.