Tg24.sky.it - Roma, colpo a ditta Edgar nel complesso Commercity: mezzi incendiati e chiodi su asfalto

Leggi su Tg24.sky.it

Dopo aver rubato all'interno delladi trasporti internazionali '' nelcommerciale di '' in via Eiffel, a, sono scappati via bruciando in strada almeno cinque tra auto e furgoni per guadagnarsi la fuga dalla polizia. Inoltre hanno cosparso die spuntoni il manto stradale. Portato via, secondo quanto si apprende, materiale tecnologico e informatico.