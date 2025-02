Sololaroma.it - Roma-Athletic Club, via alla vendita dei biglietti: le informazioni

Leggi su Sololaroma.it

Lasi prepara ad affrontare il Monza nel match che chiuderà la 26ª giornata di Serie A, ma si avvicina anche la sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’. Questa mattina, ilgiallorosso ha annunciato il viadeidella partita in programma il prossimo 6 marzo allo Stadio Olimpico, alle ore 21:00. Il comunicato dellae le fasi diDi seguito il comunicato della: “Il vento dell’Olimpico è pronto a soffiare ancora una volta alle spalle della. Per fare ancora una volta la differenza, prima di volare a Bilbao il 13 marzo. Il boato all’inno che tutto il mondo tremare fa, uno stadio stracolmo di giallorosso, un sostegno incessante per tutta la partita. All’andata contro l’, giovedì 6 marzo alle 21:00, servirà tutto questo per aiutare la nostra squadra in uno degli impegni più importanti della stagione.