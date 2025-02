Roma-Athletic Bilbao | al via la caccia ai biglietti per gli ottavi di Europa League

Leggi su Funweek.it

L’attesa è finita! Da lunedì 24 febbraio 2025 alle ore 12:00, i tifosi dellapotranno acquistare iper la partita d’andata deglidicontro l’, in programma giovedì 6 marzo allo Stadio Olimpico.Dove acquistare iI tagliandi saranno disponibili sul sito ufficiale dellae su Vivaticket, sia online che nei punti vendita autorizzati in tutta Italia.Come di consueto, la vendita deisarà suddivisa in diverse fasi:Prelazione abbonati Serie A: I tifosi abbonati al campionato avranno la priorità nell’acquisto dei.Prelazione abbonati coppe: Successivamente, sarà il turno degli abbonati alle coppe.Vendita libera: Se rimarrannodisponibili, la vendita sarà aperta a tutti i tifosi.Al momento, non sono state ancora comunicate le modalità di acquisto deiper il settore ospiti dello stadio dell’, dove si giocherà la partita di ritorno il 13 marzo alle ore 21:00.