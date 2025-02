Ilrestodelcarlino.it - Rolex e collezione di orologi da taschino fatti sparire dal finto carabiniere: la truffa a Bologna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 febbraio 2025 - Con la solita scusa del “parente in pericolo di vita”, era riuscito a farsi consegnare dalla vittima, un pensionato di 87 anni, 40dae due, per un valore di 50mila euro. Iltore, però, all'esito delle indagini della Squadra Mobile partite proprio da quellamessa a segno nel settembre scorso in via Calvart, è finito ai domiciliari nella mattina di venerdì scorso. I poliziotti hanno iniziato i loro accertamenti proprio dalla denuncia del pensionato, che aveva raccontato di essere stato raggirato da un sedicente maresciallo dei carabinieri, che lo aveva chiamato inizialmente sul numero fisso dell’abitazione e poi al cellulare, comunicandogli di un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un suo parente, per le cui cure era necessaria con urgenza una ingente somma di denaro.