Rogo, paura a Nonantola. Fiamme sul tetto e fumo. Condominio evacuato

L’incendio, sprigionatosi dalla canna fumaria di un camino, ha reso inagibile il voluminosodi via Bologna a, costringendo allo sgombero di tutti e 26 residenti. Ilè una lunga sequenza di villette a schiera che forma una C squadrata, circondato su due lati da via Bologna poi dalle vie Piacenza e Parma. A lanciare l’allarme è stato il padrone di casa Lino Antognetti, residente del civico 41 che poco prima delle 14 aveva acceso il camino. "Ho acceso il camino come faccio normalmente. Io e mia moglie eravamo intenti a pranzare, avevamo appena messo in tavola il secondo – specifica Antognetti – quando abbiamo sentito puzza di bruciato sopra di noi. Sono subito uscito di casa per capire di cosa si trattasse e – ricorda Lino – ho visto la colonna diin corrispondenza della mia canna fumaria.