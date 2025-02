Lanazione.it - Roger non serba rancori. E ha tanta voglia di fidarsi

Hanno approfittato fino al possibile della sua luce e della sua innegabile bellezza. Esteriore ma anche interiore, caratteriale. Per poi lasciare che venisse ceduto, rimbalzando di mano in mano; proprietario dopo proprietario fino a oggi. Mabrilla di una luce speciale, tutta sua, e quel passato fatto di privazioni e continui tradimenti, di orecchie recise e sguardi troppo spenti, ha saputo lasciarlo dietro alle sue robuste spalle, concentrando lo sguardo e quell’instancabile ’sorriso’ su un domani – pallina sempre a portata di zampa – foriero di belle avventure.è un magnifico esemplare di razza purissima Amstaff, di taglia media e di nove anni. Da due si trova ospite del canile municipale della Spezia dove è approdato a seguito di numerosi passaggi di consegna. La sua storia comincia infatti ben lontano da qui, in un allevamento della Bulgaria dove veniva utilizzato per l’accoppiamento.