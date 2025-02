Cultweb.it - Roberta Flack e l’incredibile storia di “Killing Me Softly” (di cui s’innamorò in volo)

Leggi su Cultweb.it

è stata una cantante, pianista e cantautrice statunitense tra le più note della musica black. Si è spenta nelle scorse ore all’età di 88 anni a seguito dell’aggravarsi della Sclerosi Laterale Amiotrofica. La sua voce resterà per sempre collegata alla bellissima “Me”, riportata al successo negli anni ’90 dai Fugees di Lauryn Hill.E dire che la canzone non era nemmeno sua. I compositori Charles Fox e Norman Gimbel, che l’avevano composta ispirati dal romanzo di Julio Cortázar, “Il gioco del mondo”, l’avevano infatti affidata alla jazzista Lori Lieberman. Come ha fatto alloraa conquistarla e portarla al successo? Galeotto fu undell’American Airlines New York-Los Angeles dove il pezzo veniva trasmesso grazie a un accordo commerciale con la casa discografica.