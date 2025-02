Metropolitanmagazine.it - Roberta Flack, cantante R&B degli anni ’70 famosa per ‘Killing Me Softly’, è morta a 88 anni

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La leggendariapop/R&B, lanciata tra le celebrità nei primi’70 dai successi vincitori di Grammy “The First Time Ever I Saw Your Face” e “Killing Me Softly With His Song“, è, non è stata citata la causa del decesso; aveva 88.“Siamo addolorati per la scomparsa della gloriosaquesta mattina, 24 febbraio 2025”, si legge nella dichiarazione. “Èserenamente circondata dalla sua famiglia.ha infranto limiti e record. Era anche un’educatrice orgogliosa”.Lae pianista di formazione classica raggiunse la fama solo tardivamente, quando Clint Eastwood utilizzò la sua versione di “The First Time Ever I Saw Your Face” di dueprima nel suo film d’esordio alla regia del 1971 “Play Misty for Me”.Quel successo pop numero 1 fu seguito da un secondo successo in classifica, “Killing Me Softly” del 1973.