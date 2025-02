Quotidiano.net - Roberta Bruzzone : "La privacy dei figli è un alibi. Genitori, dovete controllare"

Leggi su Quotidiano.net

Ponchia Datemimigliori e vi darò un mondo migliore. Lo chiedeva Aldous Huxley, maestro di utopie. Anche, criminologa e psicologa forense, parte da lì. Da quel disastro che a volte sono mamma e papà quando cercano un’impossibile simmetria con i, li trattano come se fossero compagni di bevute e, per amore di complicità, allentano il controllo. Dottoressa, lei si è scagliata contro iamici. Ha provocato dicendo che ci vorrebbe un patentino, preso prima di procreare. E che andrebbe tolta la prole a chi pensa che un bambino di 12 anni abbia diritto alla. Nello smarrimento generale ci vuole davvero un mental coach? "Il patentino è una provocazione che porterebbe in fretta all’estinzione del genere umano. Comunque, per ipotesi e per quello che vedo in giro, dovrebbe prevedere la valutazione della personalità dell’aspirante genitore.