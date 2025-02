Ilfattoquotidiano.it - Rkomi va dalla logopedista per “curare” il corsivo. Il video ironico conquista i fan: “L’autoironia salverà il mondo”

Penultimo nella classifica di Sanremo 2025,si sta iniziando a prendere qualche rivincita. Il suo brano, “Il ritmo delle cose“, è tra i più virali sui social a causa del presunto ‘‘ in cui si esprime il cantante, e ora il diretto interessato ha deciso di giocare su questo aspetto. Eccolo quindi realizzare unachiamata con Angelica Massera, che nella bio di Instagram scrive di sé: “dei cantanti, comicamente attrice”.è impegnato in una seduta di logopedia, e Massera lo invita a ripetere alcuni versi della canzone articolando in modo corretto le parole: “Iniziamo subito ‘dove sono i soldi adesso'” disce lei, “‘Ultimamente fumo ed esco’, no apri questa ‘e’, facciamo prendere un po’ d’aria a queste ‘e’, sempre chiuse”. Quindi la parte cult: “Adesso faccio il segno della croce: ‘è un violento decrescendo’“, e il cantante ripete dopo di lei.