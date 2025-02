Unlimitednews.it - Rixi “Legame tra Milano e Palermo su rigenerazione urbana ed edilizia”

(ITALPRESS) – “Il link traè basato sullae sul tema dell’. Noi dobbiamo in questo momento interrogarci soprattutto su tutto quello che è stato fatto dopo la seconda guerra mondiale sui quartieri popolari, di trovare delle soluzioni per andare a rigenerare interi quartieri e soprattutto dare una risposta abitativa. Questo vale in particolare per le grandi aree urbane e sicuramente per riqualificare zone che al momento hanno difficoltà, anche legate al degrado ma soprattutto intrinsecamente legate al fatto che spesso questi edifici sono stati fatti con materiali poveri e oggi dopo tanti anni hanno bisogno di alta manutenzione e non sono più adatti anche all’esigenze del 2025”. Così Edoardo, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine del “ForumGenio Mediterraneo”, al Teatro Massimo di