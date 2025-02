Internews24.com - Rinnovo Inzaghi, arriva la fiducia di Marotta? Le parole del presidente

Leggi su Internews24.com

di Redazioneladi? Ledelconfermano il rapporto con il tecnico nerazzurro. Ecco le dichiarazioniNella conferenza stampa dopo il CDA di oggi, ildell’Inter, Beppe, ha ribadito lanel tecnico, Simone:SU SIMONEE ILDI CONTRATTO – «Non ne abbiamo parlato, il rapporto con lui è molto buono. Siamo veramente un corpo e una squadra sola. Quando le cose vanno bene non c’è motivo di analizzare in maniera negativa. Secondo me e tutti noi il ciclonon è per nulla terminato, siamo orgogliosi di proseguire con lui».PROSPETTIVE FUTURE – «Non aspettiamoci una rivoluzione. L’età media in Europa si è abbassata, è logico e giusto andare anche noi in questa direzione. I nostri senatori non verranno esclusi, anzi.