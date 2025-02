Quotidiano.net - Rinnovabili ed efficienza energetica, ecco ’Key25’

TORNA KEY25, dal 5 a l 7 marzo nel quartiere fieristico di Rimini, dove è in programma l’evento internazionale di Italian Exhibition Group sued. Al centro della fiera c’è il tema della transizione, vera sfida per il futuro, sia per le imprese, che per le nazioni. Proprio la transizioneè infatti il tema centrale di Key – The Energy Transition Expo, l’evento leader di Italian Exhibition Group, alla Fiera di Rimini. "Grazie ad un quartiere espositivo altamente sostenibile e ad un territorio da sempre attento ai temi ambientali, Key tornerà ad attrarre la sua community, offrendo un palcoscenico di business e un luogo di dibattito privilegiato alla transizione e all’, accogliendo espositori, visitatori, buyer e operatori professionali qualificati provenienti da tutto il mondo.